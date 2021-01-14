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futebol

STJD abre inquérito apurar acusação de racismo contra Gerson, do Flamengo

Procuradoria da Justiça Desportiva solicitou a abertura do inquérito, que tem o prazo de até 30 dias para dar a conclusão...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 14:19

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O caso de suposta injúria racial sofrida pelo meia Gerson, do Flamengo, será apurada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Procuradoria do STJD solicitou a abertura do inquérito para apurar a denúncia contra o atleta Ramírez, do Bahia, em partida pelo Campeonato Brasileiro. O auditor Maurício Neves Fonseca será o responsável por processar o inquérito, e terá o prazo de 15 dias para sua conclusão, o qual pode ser prorrogável por igual período.
Flamengo e Bahia se enfrentaram, no Maracanã, em 20 de dezembro. Durante a segunda etapa, Gerson relata que Ramírez teria tido "cala boca, negro" durante uma discussão em campo. O atleta do Flamengo prestou depoimento, assim como outros envolvidos, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Centro do Rio de Janeiro.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A Procuradoria sugeriu que Gerson e Natan, jogadores do Flamengo, Mano Menezes - que era técnico do Bahia na ocasião -, e os árbitros e auxiliares do confronto sejam ouvidos. Além disso, que a súmula, imagens e áudios do jogo disponíveis, inclusive dos microfones da arbitragem, dos meios de comunicação, da equipe mandante e do estádio possam auxiliar este inquérito.

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