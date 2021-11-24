Sporting vence o Borussia Dortmund e classifica-se para o mata-mata da Champions League

O Sporting avançou ao mata-mata da Champions League ao vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 nesta quarta-feira. Ao bater a equipe alemã, os portugueses garantiram sua vaga na próxima fase na competição, enquanto o BVB disputará a Liga Europa.
NA FRENTEJá no começo do jogo, o Sporting optou por atacar contra o Borussia Dortmund, criando boas chances no campo ofensivo. Aos 30 minutos, a equipe da casa foi eficaz ao abrir o placar do confronto com gol marcado por Pedro Gonçalves.
AMPLIOUEmbalado com o primeiro gol, o Sporting seguiu no ataque por mais gols, e criou mais oportunidades contra o Borussia Dortmund. Nove minutos depois de abrir o placar, Pedro Gonçalves recebeu assistência de Sarabia para ampliar a vantagem.
NO REBOTEPara fechar a conta, o Sporting recebeu a oportunidade de encerrar os sonhos do Borussia Dortmund na segunda etapa. A equipe alemã, que já estava com menos um em campo, cometeu um pênalti. Pedro Gonçalves perdeu a chance de marcar um hat-trick mas, no rebote, Pedro Porro fez o terceiro.
DESCONTOUJá nos acréscimos do segundo tempo, o Borussia Dortmund conseguiu descontar aos 48 minutos. O atacante Donyell Malen fez o único dos alemães no jogo, mas não foi o suficiente para cancelar a eliminação do BVB na Champions.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Tondela às 15h (de Brasília) de domingo. O BVB, por sua vez, atua contra o Wolfsburg às 11:30h (de Brasília) de sábado.