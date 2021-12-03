Sporting vence o Benfica no derby e segue na briga pela liderança do Campeonato Português

O Sporting segue na briga pela liderança do Campeonato Português, e conseguiu um resultado importante para manter-se na disputa. Nesta sexta-feira, a equipe bateu o Benfica, seu grande rival, por 3 a 1, empatando com o Porto na primeira colocação.Veja a tabela do Português

ABRIU O PLACARJá no início do confronto desta sexta-feira, o Sporting foi eficaz atuando na casa de seu grande rival. Com apenas oito minutos de jogo, a equipe visitante foi ao campo de ataque e, após um belo cruzamento de Pedro Gonçalves, Sarabia abriu o marcador.

MAIS UMO Sporting seguiu no ataque e, ainda no primeiro tempo, marcou com Pedro Gonçalves, mas o lance foi anulado pelo VAR. O gol, porém, não demorou para acontecer novamente, e Paulinho fez o seu após assistência de Matheus Nunes aos dezessete minutos do segundo tempo.

TRÊS É DEMAISLogo após o Sporting abrir uma boa vantagem, a equipe visitante seguiu no campo de ataque para buscar mais gols. Aos 23 minutos da etapa final, Ricardo Esgaio concedeu assistência para Matheus Nunes marcar o terceiro gol da partida.

DIMINUIUPerto do fim do jogo, o Benfica, que não fazia um bom jogo, gerou um certo perigo ao Sporting, e marcou com Darwin Núñez, mas o gol foi anulado. Nos acréscimos, aos 50 minutos, a equipe descontou 'para valer' com gol marcado por Pizzi.

LIDERANÇACom a vitória por 3 a 0, o Sporting empata com o Porto na primeira colocação da Primeira Liga. As duas equipes somam 35 pontos, mas os 'Dragões' tem a vantagem pelo saldo de gols. O Benfica se afasta ainda mais dos rivais, com 28 pontos na terceira colocação.

SEQUÊNCIAO Benfica entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Dynamo de Kiev pela Champions em partida que vale a sua classificação para o mata-mata. Já classificado, o Sporting atua contra o Ajax às 17h (de Brasília) de terça-feira.