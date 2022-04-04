Sporting Cristal x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir à estreia da Libertadores

Chegou a hora. Nesta terça, às 21h30 (de Brasília), Sporting Cristal e Flamengo se enfrentam no Estádio Nacional de Lima, no Peru, abrindo o Grupo H da Copa Libertadores. Apontado como um dos candidatos ao título, o Rubro-Negro chega para o confronto pressionado após o vice-campeonato estadual. SBT e ESPN transmitem o jogo, que você acompanha no tempo real do LANCE!. O técnico Paulo Sousa ainda teve um desfalque de peso na véspera da esteia: Arrascaeta, com dores no tornozelo esquerdo, está fora da partida. Já o treinador Roberto Mosquero tem os principais nomes à disposição, e o Sporting Cristal vem de uma goleada sobre a Universidad San Martín, por 4 a 1, pela sétima rodada da Liga Peruana. O time é o atual sétimo lugar da tabela.Confira mais informações da partida entre Sporting Cristal e Flamengo:
Estádio: Nacional de Lima, em Lima (PER)Data e hora: 5 de abril de 2022, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Jhon Ospina (COL)Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)
Onde assistir: SBT, ESPN e Tempo Real do LANCE!SPORTING CRISTAL (Técnico: Roberto Mosquera)
Alejandro Duarte; Madrid, Chávez e Merlo, Loyola; Jesús Castillo, Calcaterra, Yotún e Christofer Gonzáles; Irven Ávila e Carlos Liza.
Desfalques: Ninguém.FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)
Hugo Souza; Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz e Filipe Luís; Rodinei (Matheuzinho), Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro (Lázaro); Vitinho (Marinho), Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: Rodrigo Caio, Pablo, Arrascaeta e Isla.