futebol

Sport x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time pernambucano está no meio da tabela enquanto o Cruz-Maltino tenta fugir da zona de rebaixamento...
LanceNet

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:47

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Sport recebe o Vasco neste sábado, na Ilha do Retiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mandante começou mal o campeonato, mas se estabilizou na zona central da tabela e, hoje, tem 25 pontos. Já o Cruz-Maltino chegou a liderar a competição, mas não vence há incríveis nove partidas do torneio e está na zona de rebaixamento, com 19 pontos.Data/Hora: 14/11/2020, às 16h30Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Jhonny Barros de Oliveira (SC)Árbitro de vídeo: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Onde ver: TV Globo, Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
SPORT (Técnico: Jair Ventura)Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Ricardinho, Márcio Araújo (Ronaldo Henrique); Lucas Mugni; Thiago Neves, Jonatan Gómez e Leandro Barcia.
Lesionados: Rafael Thyere, Marcão, Raul Prata, Alê SantosPendurados: Sander, Ricardinho, Leandro Barcia, Adryelson, Marquinhos, Patric, Jonatan Gómez, Ronaldo Henrique e Hernane Suspenso: Luan Polli
VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Werley (Marcos Junior ou Vinícius), Marcelo Alves (Jadson ou Ulisses) e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Leonardo Gil, Benítez e Neto Borges; Cano e Talles Magno.
Lesionados: Carlinhos, Miranda, Leandro Castan e Ribamar (Covid-19); Breno, Ramon.Pendurados: Léo Matos, Neto Borges, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede e Bruno Gomes Suspensos: Ninguém
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Palpites: Na redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Sport, enquanto 55% entendem que empate é o resultado mais provável e 15% apostam no Vasco como vencedor.

