Sport x Santos: Tudo sobre o jogo de seis pontos deste domingo, no Recife

Santos e Sport fazem, neste domingo (17), às 20h30, na Arena Pernambuco, o jogo considerado de 'seis pontos". O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, enquanto o Leão ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos conquistados.Na última rodada, o Santos foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão. A equipe de Carille chegou a abrir o placar na segunda etapa, mas levou a virada e saiu derrotada. Já o time do técnico paraguaio Gustavo Florentín visitou o Cuiabá e perdeu por 1 a 0.A comissão técnica do Alvinegro Praiano conta com as voltas de Carlos Sánchez e Felipe Jonatan, que cumpriram suspensão. Por outro lado, João Paulo está fora por três cartões amarelos. Com isso, Jandrei enfim fará sua estreia no Santos.