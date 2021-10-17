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futebol

Sport x Santos: Tudo sobre o jogo de seis pontos deste domingo, no Recife

Partida marcada para as 20h30, na Arena Pernambuco, será um confronto direto entre dois times ameaçados pelo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 21:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 21:00

Crédito: Marinho e Sánchez podem começar o duelo contra o Sport no time titular (Divulgação / Santos FC
Santos e Sport fazem, neste domingo (17), às 20h30, na Arena Pernambuco, o jogo considerado de 'seis pontos". O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, enquanto o Leão ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos conquistados.Na última rodada, o Santos foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão. A equipe de Carille chegou a abrir o placar na segunda etapa, mas levou a virada e saiu derrotada. Já o time do técnico paraguaio Gustavo Florentín visitou o Cuiabá e perdeu por 1 a 0.A comissão técnica do Alvinegro Praiano conta com as voltas de Carlos Sánchez e Felipe Jonatan, que cumpriram suspensão. Por outro lado, João Paulo está fora por três cartões amarelos. Com isso, Jandrei enfim fará sua estreia no Santos.
Outro atleta que está fora do combate por acumular três cartões amarelos é Jean Mota, que não vinha sendo titular do time. Além deles, o time não terá Léo Baptistão, Gabriel Pirani e Jobson, entregues ao departamento médico, além de Marcos Leonardo, que não foi relacionado por Fábio Carille.
Já no Leão, ausências certas são de: João Igor, Thiago Lopes e Neílton - todos no departamento médico. O zagueiro Rafael Thyere ainda é dúvida para o confronto.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
FICHA TÉCNICASPORT X SANTOS
Data e hora: 17 de outubro de 2021, às 20h30Local: Arena Pernambuco (PE)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)Transmissão: Premiere (pay-per-view)
SPORT: Mailson; Ewerton, Chico, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo Oliveira; Everaldo e Mikael; Técnico: Gustavo Florentín
Desfalques: João Igor, Thiago Lopes e Neílton (lesionados).
SANTOS: Jandrei; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marinho e Raniel; Técnico: Fábio Carille
Desfalques: João Paulo e Felipe Jonatan (suspensos); Sandry, Jobson, Gabriel Pirani e Léo Baptistão (lesionados); Marcos Leonardo (opção técnica).

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