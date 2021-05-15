Sport x Náutico: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Marlon Costa/Pernambuco Press

Neste domingo, 16 de maio, às 16h, na Arena Pernambuco, Sport e Náutico fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano de 2021. Ambas as equipes fizeram as melhores campanhas da primeira fase, sendo que o Timbu foi o primeiro e o Leão segundo.O Clássicos dos Clássicos também coloca frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição estadual. O Náutico marcou até agora 26 gols no campeonato, sendo que os três primeiros colocados no ranking da artilharia são do Timbu. Já o Sport é a melhor defesa com apenas 4 gols sofridos. A última vez que o Leão foi vazado nesta edição do Pernambucano foi no empate no clássico contra o Santa Cruz pelo placar de 1 a 1. Vale destacar que no duelo entre Sport e Náutico válido pela primeira fase, o rubro-negro venceu o alvirrubro pelo placar de 3 a 0.

Um tabu marca essa decisão entre Sport e Náutico. O Timbu não conquista o Pernambucano contra o Leão desde 1968. Na oportunidade, os Alvirrubros derrotaram o rival e levaram o seu histórico hexacampeonato. O rubro-negro, que é o maior campeão estadual, busca o seu 43º troféu. Os dois rivais protagonizaram 18 finais do Pernambucano, sendo que o Sport ficou com a taça em 12 oportunidades e o Náutico levou as outras seis.

Ambos os treinadores devem ter força máxima para o confronto. A única dúvida era Thiago Neves pelo lado do Sport, porém o jogador está recuperado da lesão muscular na coxa e deve ficar como opção. Magno Ribeiro e Álvaro estão fora da partida pelo lado do Náutico, mas não são considerados titulares.

Vale destacar que houve uma polêmica a respeito da arbitragem nos últimos dias. Na semifinal, o Náutico foi um dos clubes que solicitou árbitro de vídeo, mas por questões técnicas não foi possível. Já agora nas finais, foi definido que o árbitro da partida seria do quadro da Fifa e o VAR será usado nos dois jogos da final.

FICHA TÉCNICASPORT x NÁUTICOLocal: Arena Pernambuco, em Recife (PE)Data e hora: 16/05/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)Assistentes: Alessandro Matos (Fifa/BA) e Fabrício Vilarinho (Fifa/GO)VAR Remoto: Diogo Silva (FIFA RJ)Onde ver: Globo (PE) e Premiere

SPORT (Técnico: Umberto Louzer)Maílson; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Lopes; Neilton, Toró e Mikael.Desfalques: não tem.