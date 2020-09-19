Sport x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Nenê não estará em campo contra o Sport e será poupado de olho no jogo com o Atlético-GO pela Copa do Brasil (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Neste domingo, o Fluminense visita o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Tricolor pode terminar o final de semana no G-6 da competição, porém o técnico Odair Hellmann pretende poupar alguns jogadores importantes, entre eles Nenê, Dodi e Michel Araújo.

Com isso, Paulo Henrique Ganso terá novamente a chance de ser titular, pela terceira vez no ano. As outras oportunidades foram na derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, no Campeonato Carioca, e na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Brasileirão. Ele irá substituir Nenê, artilheiro do time na temporada com 17 gols.

Após uma boa atuação contra o Atlético-GO, o jovem Luiz Henrique será titular da equipe. Além dele, Callegari segue como titular na lateral-direita, e André também pode ter uma nova chance, já que fez sua estreia contra o Dragão, e Yuri está lesionado, com pubalgia.

No Sport, a novidade deve ser a estreia de Thiago Neves, que chegou a negociar com o Atlético-MG, mas a transação não foi concretizada. O meia reencontrará o Fluminense, um velho conhecido, onde foi muito feliz e teve bastante destaque.

Por outro lado, a equipe pernambucana tenta se afastar da zona da degola e construir uma regularidade com a chegada de Jair Ventura. Com 11 pontos, o Leão está na décima quinta posição, dois pontos à frente do Botafogo, primeira equipe da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA

SPORT x FLUMINENSE

Data-Hora: 20-09-20 - 20h30Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / Canais Premeire

SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Ricardinho, Betinho; Rogério (Thiago Neves), Leandro Barcia e Hernane Técnico: Jair Ventura.

Suspensos: Marquinhos e SanderLesionados Alê Santos e Raul PrataPoupado:

FLUMIENENSE: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, André (Marcos Paulo) e Ganso; Yago, Wellington Silva (Marcos Paulo) e Luiz Henrique. Técnico: Odair Hellmann

Suspenso: Danilo BarcelosLesionados: Frazan (transição), Digão (Coxa esquerda), Yuri (pubalgia), Caio Paulista (mão direita)Covid-19: FredPendurados: GansoPoupados: Nenê, Dodi, Michel Araújo

PALPITES