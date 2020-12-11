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Sport vive clima de 'decisão' antes de encarar o Coritiba

Leão está em queda livre no Brasileirão e precisa somar pontos para evitar o Z4...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 19:08

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:08

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O domingo é decisivo para o Sport. Em queda livre no Brasileirão, o Leão está colado na zona de rebaixamento e precisa somar pontos se não quiser terminar o fim de semana dentro do Z4.O rival da vez é o Coritiba, que está afundado entre os quatro últimos e precisa reagir o quanto antes para evitar a queda.
No elenco de Jair Ventura, a semana livre serviu para que o time entrasse no clima de decisão e o atacante Marquinhos falou sobre isso.
‘É o jogo do ano. Estamos encarando como o jogo do ano. É vencer ou vencer, não tem outro resultado. Vamos para cima, se não for na técnica, vamos na força, na raça, como der, mas o importante é sair com a vitória’, afirmou.

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