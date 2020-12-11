Sport vive clima de 'decisão' antes de encarar o Coritiba

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O domingo é decisivo para o Sport. Em queda livre no Brasileirão, o Leão está colado na zona de rebaixamento e precisa somar pontos se não quiser terminar o fim de semana dentro do Z4.O rival da vez é o Coritiba, que está afundado entre os quatro últimos e precisa reagir o quanto antes para evitar a queda.

No elenco de Jair Ventura, a semana livre serviu para que o time entrasse no clima de decisão e o atacante Marquinhos falou sobre isso.