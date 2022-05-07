Sport vence o Tombense e assume vice-liderança do Brasileiro da Série B

No estádio da Ilha de Retiro, em Recife, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu o Tombense pelo placar de 2 a 0. A vitória do Leão da Ilha foi construída toda no segundo tempo com gols de Parraguez e Luciano Jubá. Com o resultado, o Leão da Ilha foi para 11 pontos e assumiu a vice-liderança da competição. Já o Gavião-Carcará tem 5 pontos e permanece na penúltima posição na tabela.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Sport visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, dia 13 de maio. Já o Tombense enfrenta o Guarani, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, no dia 14 de maio.

O jogoPRIMEIRO TEMPOSÓ DEU SPORT NOS PRIMEIROS 20 MINUTOSJogando em casa e na luta para voltar às posições na tabela, o Sport partiu para cima do Tombense e enfileirou oportunidades durante os primeiros 20 minutos de partida. Só que Luciano Jubá (três vezes) e Jaderson não conseguiram traduzir essas chances em gols.

TOMBENSE DESPERDIÇA CHANCE CLARAInferior na partida, o Tombense se limitava apenas a defender. Mas quando foi ao ataque responder ao bombardeio do Sport, o Gavião-Carcará por pouco não inaugurou o marcador na Ilha do Retiro.

Aos 25 minutos, em falta do lado direito, Manoel levantou a bola no gol, Igor Henrique subiu no meio dos defensores do Tombense e cabeceou firme no canto. A bola passou lambendo a trave do goleiro Mailson e não entrou.

SPORT QUASE MARCAApesar do lance de perigo, o Sport continuou superior na partida e martelando atrás do primeiro gol. No fim da etapa inicial, o Leão da Ilha poderia ter ido ao intervalo em vantagem no placar, mas Felipe Garcia, goleiro do Tombense, espalmou o chutaço da intermediária de Kayke. Na cobrança de escanteio, o goleiro do time mineiro afastou o perigo outra vez.

SEGUNDO TEMPOPRESSÃO DO SPORTNa etapa complementar, o Sport veio com tudo para inaugurar o placar. Jaderson e Everton Felipe poderiam ter abeto o placar, mas ambos os jogadores falharam na hora da última conclusão.

GOL DO SPORTA busca intensa pelo gol do Sport foi recompensada. Após cobrança de escanteio, Rafael Thyere estava ligado na jogada e desviou, Parraguez não titubeou e aproveitou para colocar a bola dentro do gol: 1 a 0.

SPORT AMPLIAO Tombense bem que tentou e até forçou uma defesa do goleiro Mailson, mas sem muito perigo. Ao contrário do rival mineiro, a equipe pernambucana continuou pressionando e criando boas oportunidades, que logo foi recompensada com mais um gol.

Aos 29 minutos, Giovanni passou para Luciano Jubá na entrada da área. O atacante do Leão da Ilha dominou a bola e soltou o pé com a perna canhota. A bola foi no canto do goleiro Felipe Garcia e morreu no fundo da rede: 2 a 0.

TOMBENSE TENTA, SPORT SEGURA O RESULTADO E VENCE A PARTIDA O Tombense tentou diminuir o prejuízo, mas pouco criou e praticamente não ofereceu perigo ao goleiro Mailson. Além de se defender bem, o Sport ficou próximo de marcar o terceiro, só que Bruno Matias desperdiçou a oportunidade. Mas a chance perdida não fez diferença, já que o Leão venceu por 2 a 0.SPORT 2 X 0 TOMBENSE – CAMPEONATO BRASILEIRO 2022Local: ilha do Retiro, em Recife (PE)Data/horário: 06 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA) (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Cartões amarelos: Luciano Juba (SPO); Felipe Garcia e Joseph (TOM)Cartões vermelhos: -GOLS: Parraguez, 12’/2ºT (1-0) (SPO); Luciano Juba, 29′/2ºT (2-0) (SPO).

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Chico, aos 40’/2ºT); Willian Oliveira (Ronaldo Henrique, aos 40’/2ºT), Bruno Matias e Everton Felipe (Giovanni, aos 22’/2ºT); Janderson (Vanegas, aos 40’/2ºT), Luciano Juba e Kayke (Parraguez, no intervalo).

TOMBENSE (Técnico: Hemerson Maria)Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph (Ítalo Henrique, aos 25’/2ºT), Gabriel Henrique (Matheus Paquetá, aos 33’/2ºT), Gustavo Cazonatti e Igor Henrique (Everton Galdino, aos 25’/2ºT); Jean Lucas (Marcelinho, aos 25’/2ºT) e Vinícius Mingotti (Reginaldo, aos 33’/2ºT).