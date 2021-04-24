Sport vence o Retrô pelo Campeonato Pernambucano em estreia de Louzer

A "Era Umberto Louzer" no comando do Sport começou com o pé direito. O Leão da Ilha derrotou o Retrô na noite deste sábado, na Arena de Pernambuco, por 1 a 0, com gol de Neilton e manteve a tranquilidade na segunda posição do campeonato estadual.
Com a vitória, o Sport chegou aos 17 pontos - sete a mais que Salgueiro e Afogados - e se aproxima da classificação direta para a semifinal do Campeonato Pernambucano.
Primeiro tempo:
Com muita dificuldade para criação, a primeira grande chance da partida foi do Retrô, aos 25 minutos. Em boa jogada pela direita, Mayco Félix se livrou da marcação dupla do Sport e cruzou para Janderson, que cabeceou e ficou no quase pela defesa de Maílson com auxílio da trave.
A resposta do Leão da Ilha veio aos 36 minutos. Em boa troca de passes, Patric cruzou da direita para Toró, que mesmo livre do meio da área, cabeceou para baixo e a bola quicou no gramado e passou por cima da meta do Retrô.
O Retrô voltou a chegar com perigo ao gol do Sport no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Janderson cobrou escanteio na primeira trave, Mayco Félix se antecipou e cabeceou, mas a bola foi desviada por Marcão Silva e a bola chegou a balançar as redes, mas do lado de fora do gol.
O contragolpe do Leão da Ilha veio já nos acréscimos - aos 47 minutos - com Neilton. Em boa jogada individual de Sander pela esquerda, a bola ficou com o atacante, que carregou até a entrada da área e chutou por cima do gol.
Ainda nos minutos finais o Retrô perdeu a grande chance da primeira etapa. Kauê recebeu ótimo lançamento de Janderson e invadiu a área livre de marcação, mas chutou mascado e sem força aos 49 minutos do primeiro tempo.
Segundo tempo:
A etapa complementar começou e logo o Sport abriu o placar. Aos 8 minutos, Neílton recebeu fora da área e chutou com força. A bola desviou no zagueiro Del'Amore e tirou as chances de defesa do goleiro Rodrigo Carvalho.
Após o gol do Sport, a equipe de Umberto Louzer deu a bola para o Retrô e conseguiu uma boa chance no contra-ataque aos 25 minutos. Dalberto dominou a bola de costas para o gol, girou, chutou forte e obrigou o goleiro Rodrigo Carvalho a fazer uma boa defesa em dois tempos.
Logo após a chance perdida por Dalberto, Neilton tentou repetir a dose do gol marcado no início da etapa final, dessa vez aos 26 minutos, mas o chute foi por cima da meta do Retrô.
Sem muitas chances claras de gol, os técnicos até fizeram alterações na etapa final, porém o placar não se alterou.
Próximos jogos:
Com o jogo deste sábado já no passado, as equipes seguem com o calendário da temporada 2021 durante a semana. O Retrô recebe o Santa Cruz - em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano - na próxima quarta-feira (28). Já o Sport recebe o rival Náutico, no próximo domingo (2), pela 9ª rodada do estadual.
FICHA TÉCNICA
RETRÔ 0 X 1 SPORTLocal: Arena de Pernambuco, Recife (PE)Data-Horário: 24/04/2021 - 17h45 (de Brasília)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)Cartões amarelos: Romarinho, Gugu (RET)Gols: Neilton (8'/2ºT)
Retrô: Rodrigo Carvalho; Neilson (Mathaus, aos 0'/2ºT), André Baumer, Del'Amore e Negueba; Romarinho, Jaildo (Ruan, aos 18/2ºT), Gelson (Fabiano, aos 33/2ºT) e Kauê; Janderson (Gugu, aos 32/2ºT) e Mayco Félix (Erikys, aos 32/2ºT). Técnico: Nilson Corrêa.
Sport: Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão Silva, Betinho (Júnior Tavares, aos 0'/2ºT) e Gustavo Oliveira (Maxwell, aos 19/2ºT); Neilton (Paulinho, aos 48/2ºT), Toró (Ewerthon, aos 33/2ºT) e Mikael (Dalberto, aos 19/2ºT). Técnico: Umberto Louzer.