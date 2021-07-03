Sport vai tentar quebrar um tabu contra o Palmeiras; confira

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena

No domingo, o Sport volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e terá pela frente o Palmeiras, rival que o Leão travou jogos marcantes ao longo da sua história.

Com a necessidade de vencer para se afastar do Z-4, o time de Umberto Louzer coloca pimenta no jogo ao tentar quebrar um tabu contra os paulistas.

A última vitória do Sport em casa diante do Palmeiras ocorreu em 2014. Na ocasião, o Leão derrotou o Alviverde por 2 a 1, na Arena Pernambuco.

Desde então, os times se encontraram em cinco oportunidades, com quatro vitórias dos paulistas e um empate.