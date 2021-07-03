Sport vai tentar quebrar um tabu contra o Palmeiras; confira

No domingo, o Sport volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e terá pela frente o Palmeiras, rival que o Leão travou jogos marcantes ao longo da sua história.
Com a necessidade de vencer para se afastar do Z-4, o time de Umberto Louzer coloca pimenta no jogo ao tentar quebrar um tabu contra os paulistas.
A última vitória do Sport em casa diante do Palmeiras ocorreu em 2014. Na ocasião, o Leão derrotou o Alviverde por 2 a 1, na Arena Pernambuco.
Desde então, os times se encontraram em cinco oportunidades, com quatro vitórias dos paulistas e um empate.
Sport 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2015Sport 1 x 3 Palmeiras - Brasileirão 2016Sport 0 x 2 Palmeiras – Brasileiro 2017Sport 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2018Sport 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2020