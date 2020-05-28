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futebol

Sport vai realizar evento online para lançar a camisa da temporada 2020

Com as presenças do cantor Lenine e do humorista Rodrigo Marques, o Leão vai usar o seu canal no Youtube para interagir com os torcedores no próximo sábado...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 19:54

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:54

Crédito: Divulgação/Umbro
O próximo sábado será especial para o torcedor do Sport. A partir das 18h (Horário de Brasília), o Leão vai revelar o seu manto para a temporada 2020, que nas últimas semanas tomou conta dos noticiários do time pernambucano.E MAIS:Fortaleza promove live para apresentar nova camisa e relembrar título do NordestãoEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no BetisPresidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julhoAtravés das redes sociais, a Umbro, fornecedora do material esportivo, criou uma grande expectativa ao mostrar algumas partes da nova camisa.
No uniforme desta temporada, o tema será o aniversário de 115 anos do Sport, que foi comemorado no último dia 13 e teve diversas homenagens.
Neste fim de semana, o Leão vai lançar as camisas 1 e 2. O uniforme 3, que é denominado como alternativo, será lançado apenas no segundo semestre.
Atrações
Devido a pandemia do coronavírus, o clube vai utilizar a rede social. No canal do Youtube, o cantor Lenine e o humorista Rodrigo Marques serão os convidados para entreter a torcida do Leão durante o lançamento da nova camisa. E MAIS:

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