Sport vai realizar evento online para lançar a camisa da temporada 2020

Crédito: Divulgação/Umbro

O próximo sábado será especial para o torcedor do Sport. A partir das 18h (Horário de Brasília), o Leão vai revelar o seu manto para a temporada 2020, que nas últimas semanas tomou conta dos noticiários do time pernambucano.E MAIS:Fortaleza promove live para apresentar nova camisa e relembrar título do NordestãoEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no BetisPresidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julhoAtravés das redes sociais, a Umbro, fornecedora do material esportivo, criou uma grande expectativa ao mostrar algumas partes da nova camisa.

No uniforme desta temporada, o tema será o aniversário de 115 anos do Sport, que foi comemorado no último dia 13 e teve diversas homenagens.

Neste fim de semana, o Leão vai lançar as camisas 1 e 2. O uniforme 3, que é denominado como alternativo, será lançado apenas no segundo semestre.

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