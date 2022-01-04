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futebol

Sport vai procurar Marcão para fazer acordo por atrasos salariais

Volante tem pendências financeiras com o Leão e deve receber a dívida nos próximos meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:27

O volante Marcão se despediu do Sport e foi respirar novos ares em Cuiabá, situação que não pegou ninguém de surpresa na Ilha do Retiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O principal motivo foi a ausência de pagamentos no clube pernambucano. De acordo com a diretoria do Sport, Marcão será procurado para um acordo.
‘Marcão acertou com um clube da Série A, tinha falado conosco e está indo para outro clube. Obrigatoriamente, a gente precisa fazer algo sobre a dívida. É buscar acordo, não tem como fugir. Tem que fazer acordo para quitar o débito’, explicou o mandatário ao ge.
Período
Segundo a publicação do ge, Marcão precisa receber cerca de um ano de salários atrasados do Sport no acordo.
Crédito: Meio-campistapassoudas100partidasnoLeão(Reprodução/TwitterMarcão

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