Sport vai procurar Marcão para fazer acordo por atrasos salariais

O volante Marcão se despediu do Sport e foi respirar novos ares em Cuiabá, situação que não pegou ninguém de surpresa na Ilha do Retiro.

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O principal motivo foi a ausência de pagamentos no clube pernambucano. De acordo com a diretoria do Sport, Marcão será procurado para um acordo.

‘Marcão acertou com um clube da Série A, tinha falado conosco e está indo para outro clube. Obrigatoriamente, a gente precisa fazer algo sobre a dívida. É buscar acordo, não tem como fugir. Tem que fazer acordo para quitar o débito’, explicou o mandatário ao ge.

Período

Segundo a publicação do ge, Marcão precisa receber cerca de um ano de salários atrasados do Sport no acordo.