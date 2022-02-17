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futebol

Sport vai com 'força máxima' para cima do Santa Cruz

Leão pretende ir com o que tem de melhor para encarar o maior rival no fim de semana...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:46
Após o desempenho pífio contra o Ceará, o Sport deixa a Copa do Nordeste de lado e aposta suas fichas no Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No próximo sábado, o Leão mede forças contra o Santa Cruz, em clássico que promete muita emoção na Ilha do Retiro.
O técnico Gustavo Florentín sabe da responsabilidade da sua equipe e promete entrar em campo com força máxima.
‘A ideia é colocar artilharia pesada para o clássico do fim de semana’, afirmou em coletiva de imprensa.
Classificação
Após cinco rodadas disputadas, o Sport é o 3º colocado, com 8 pontos. O Santa Cruz é líder, com 12 pontos.
Crédito: ParraguezemtreinodoSport(AndersonStevens/Sport

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