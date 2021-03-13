Sport tenta negociar empréstimo de Neilton com o Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após o início de temporada abaixo do esperado, a diretoria do Sport abriu seus horizontes no mercado de transferências e trabalha para reforçar o sistema ofensivo do time comandado por Jair Ventura.

O nome do momento é do atacante Neilton, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.

Segundo o presidente Milton Bivar, o atleta está em conversa com o clube pernambucano e tenta chegar a um acordo para vestir o manto rubro-negro.

Apesar do interesse de Neilton, o atacante precisa resolver a sua situação com o Coxa, já que o contrato vai até dezembro de 2022.

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