Sport tenta negociar empréstimo de Neilton com o Coritiba

Após o início de temporada abaixo do esperado, a diretoria do Sport abriu seus horizontes no mercado de transferências e trabalha para reforçar o sistema ofensivo do time comandado por Jair Ventura.
O nome do momento é do atacante Neilton, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.
Segundo o presidente Milton Bivar, o atleta está em conversa com o clube pernambucano e tenta chegar a um acordo para vestir o manto rubro-negro.
Apesar do interesse de Neilton, o atacante precisa resolver a sua situação com o Coxa, já que o contrato vai até dezembro de 2022.
Moldes do negócio
Devido a dificuldade financeira para investir na compra dos direitos de Neilton, a ideia do Sport é tentar o seu empréstimo por um ano.