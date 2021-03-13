Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport tenta negociar empréstimo de Neilton com o Coritiba

Sem dinheiro para investir na compra dos direitos federativos, o Leão tenta o empréstimo de uma temporada...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 16:06
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após o início de temporada abaixo do esperado, a diretoria do Sport abriu seus horizontes no mercado de transferências e trabalha para reforçar o sistema ofensivo do time comandado por Jair Ventura.
O nome do momento é do atacante Neilton, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.
Segundo o presidente Milton Bivar, o atleta está em conversa com o clube pernambucano e tenta chegar a um acordo para vestir o manto rubro-negro.
Apesar do interesse de Neilton, o atacante precisa resolver a sua situação com o Coxa, já que o contrato vai até dezembro de 2022.
Moldes do negócio
Devido a dificuldade financeira para investir na compra dos direitos de Neilton, a ideia do Sport é tentar o seu empréstimo por um ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados