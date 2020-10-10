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futebol

Sport tem apenas uma dúvida para encarar o Botafogo

O lateral Sander não tem presença confirmada por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 16:39

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:39

Crédito: Williams Aguiar/Sport Club do Recife
Após ser derrotado pelo Flamengo, o Sport volta a campo neste domingo e recebe o Botafogo, em jogo que promete muita emoção na Ilha do Retiro, a partir das 18h15 (Horário de Brasília).Na escalação, o técnico Jair Ventura tem apenas uma dúvida. Trata-se do lateral-esquerdo Sander, que sofreu uma inflamação no calcanhar e ainda não tem presença confirmada.
Caso o atleta não possa atuar, o treinador pode promover a estreia de Junior Tavares ou apostar no garoto Juba, que recentemente teve o seu contrato renovado.
Veja a provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Maidana e Júnior Tavares (Sander ou Juba); Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves (Leandro Barcia); Marquinhos e Hernane. Técnico: Jair Ventura.
Após 14 partidas, o Sport aparece na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, um a menos que o G-6.

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