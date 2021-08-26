Sport surpreende e anuncia Gustavo Florentín como novo técnico

Crédito: Treinador já trabalhou em países como Chile, Paraguai e Bolívia (Divulgação/Sport

Dois dias antes do seu próximo desafio na temporada em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou a chegada do seu novo técnico, o paraguaio Gustavo Florentín. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar das informações mais recentes apontarem a intenção inicial de investir no nome de Hélio dos Anjos, as pendências existentes entre Hélio e seu ex-clube (o Náutico) além da resistência em parte da diretoria acabaram inviabilizando o negócio.

Desta forma, Florentín recebeu a primeira oportunidade de trabalhar no futebol brasileiro e também de dar continuidade a boa fase recente que foi surpreendentemente interrompida pelo The Strongest-BOL.

Após 16 partidas feitas em toda a temporada pelo clube boliviano onde teve grande colaboração com a liderança da equipe no Clausura com direito a dez vitórias no período, ele acabou demitido no clube de La Paz. Na oportunidade, o argumento do próprio Florentín foi de que "metas não atingidas" teriam sido o grande motivo para sua saída:

- A decisão tomada não foi nada fácil. Nós planejamos algumas metas que, devido a fatores externos, nos obrigaram a mudar a rota e tomar a decisão de encerrar o ciclo.