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futebol

Sport surpreende e anuncia Gustavo Florentín como novo técnico

Técnico paraguaio teve como último trabalho o The Strongest onde saiu do clube mesmo liderando o Campeonato Boliviano...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:10

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 14:10
Crédito: Treinador já trabalhou em países como Chile, Paraguai e Bolívia (Divulgação/Sport
Dois dias antes do seu próximo desafio na temporada em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou a chegada do seu novo técnico, o paraguaio Gustavo Florentín. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar das informações mais recentes apontarem a intenção inicial de investir no nome de Hélio dos Anjos, as pendências existentes entre Hélio e seu ex-clube (o Náutico) além da resistência em parte da diretoria acabaram inviabilizando o negócio.
Desta forma, Florentín recebeu a primeira oportunidade de trabalhar no futebol brasileiro e também de dar continuidade a boa fase recente que foi surpreendentemente interrompida pelo The Strongest-BOL.
Após 16 partidas feitas em toda a temporada pelo clube boliviano onde teve grande colaboração com a liderança da equipe no Clausura com direito a dez vitórias no período, ele acabou demitido no clube de La Paz. Na oportunidade, o argumento do próprio Florentín foi de que "metas não atingidas" teriam sido o grande motivo para sua saída:
- A decisão tomada não foi nada fácil. Nós planejamos algumas metas que, devido a fatores externos, nos obrigaram a mudar a rota e tomar a decisão de encerrar o ciclo.
Segundo revelou o próprio Sport no anúncio, apesar de ainda não estrear oficialmente dirigindo o Leão, Gustavo Florentín estará acompanhando na Ilha do Retiro o embate frente a Chapecoense, no sábado (28), às 17h (de Brasília).

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