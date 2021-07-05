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futebol

Sport sofre com a falta de gols no Campeonato Brasileiro

Leão balançou a rede apenas quatro vezes e não marcou nos últimos três confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:20

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:20

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife
Na tarde do último domingo, o Sport conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Agora, o revés aconteceu diante do Palmeiras, na Ilha do Retiro.
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O resultado liga o sinal de alerta dentro do Leão, já que deixou a equipe na 16ª posição do torneio nacional, uma acima da zona de rebaixamento.
Gols marcados
Além da classificação ruim no Brasileirão, o Sport vive um momento delicado na produção ofensiva. Em nove partidas, os comandados de Umberto Louzer marcaram apenas quatro gols.
Nos últimos três jogos (Cuiabá, Santos e Palmeiras), o Leão não balançou a rede. O último gol aconteceu diante do Corinthians, através de Tréllez. Na ocasião, o Sport perdeu por 2 a 1.

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