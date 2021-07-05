Sport sofre com a falta de gols no Campeonato Brasileiro

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

Na tarde do último domingo, o Sport conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Agora, o revés aconteceu diante do Palmeiras, na Ilha do Retiro.

+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas

O resultado liga o sinal de alerta dentro do Leão, já que deixou a equipe na 16ª posição do torneio nacional, uma acima da zona de rebaixamento.

Gols marcados

Além da classificação ruim no Brasileirão, o Sport vive um momento delicado na produção ofensiva. Em nove partidas, os comandados de Umberto Louzer marcaram apenas quatro gols.