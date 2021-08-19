Sport quer melhorar desempenho como mandante contra o São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter

Após quatro rodadas sem perder, o Leão foi superado pelo Flamengo e voltou a entrar na temida zona de rebaixamento, situação que deixa o time ligado para as próximas rodadas.

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Com o objetivo de se livrar do Z-4 o quanto antes, a meta do elenco e comissão técnica é derrotar o São Paulo e voltar a respirar.

Para isso, Umberto Louzer e Cia apostam que o Tricolor pode chegar mais ‘abalado’ para o fim de semana, já que foi eliminado da Libertadores diante do Palmeiras e causou uma turbulência dentro do ambiente.

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