Sport quer melhorar desempenho como mandante contra o São Paulo

Após quatro rodadas sem perder, o Leão foi superado pelo Flamengo e voltou a entrar na temida zona de rebaixamento, situação que deixa o time ligado para as próximas rodadas.
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Com o objetivo de se livrar do Z-4 o quanto antes, a meta do elenco e comissão técnica é derrotar o São Paulo e voltar a respirar.
Para isso, Umberto Louzer e Cia apostam que o Tricolor pode chegar mais ‘abalado’ para o fim de semana, já que foi eliminado da Libertadores diante do Palmeiras e causou uma turbulência dentro do ambiente.
Mandante
Além desta questão do adversário, o Sport também se apega em querer melhorar o desempenho como mandante. Nos sete jogos que disputou em casa, a equipe venceu apenas uma vez. Nos outros duelos, o Leão soma três empates e três derrotas.