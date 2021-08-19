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futebol

Sport quer melhorar desempenho como mandante contra o São Paulo

Leão disputou sete partidas como mandante no Brasileirão e venceu apenas uma vez...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:50
Crédito: Reprodução/Twitter
Após quatro rodadas sem perder, o Leão foi superado pelo Flamengo e voltou a entrar na temida zona de rebaixamento, situação que deixa o time ligado para as próximas rodadas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o objetivo de se livrar do Z-4 o quanto antes, a meta do elenco e comissão técnica é derrotar o São Paulo e voltar a respirar.
Para isso, Umberto Louzer e Cia apostam que o Tricolor pode chegar mais ‘abalado’ para o fim de semana, já que foi eliminado da Libertadores diante do Palmeiras e causou uma turbulência dentro do ambiente.
Mandante
Além desta questão do adversário, o Sport também se apega em querer melhorar o desempenho como mandante. Nos sete jogos que disputou em casa, a equipe venceu apenas uma vez. Nos outros duelos, o Leão soma três empates e três derrotas.

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