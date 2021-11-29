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futebol

Sport pode ser rebaixado nesta semana; veja o cenário

Leão está afundado no Z-4 e precisa somar pontos e contar com tropeços dos rivais...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 14:55

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:55

A situação do Sport no Brasileirão é simplesmente dramática. Afundado na zona de rebaixamento, o Leão pode ser rebaixado nesta semana.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o time pernambucano aparece com 33 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z-4.
Caso o Tricolor vença um dos seus dois jogos da semana (Atlético-GO e Atlético-MG) e o Juventude, atual 17º derrote o Bragantino, o Leão não consegue mais sair da zona de descenso.
Para escapar do rebaixamento a conta é simples. O Sport precisa vencer seus três jogos e torcer para que Bahia e Juventude não alcancem os 42 pontos na tabela.
Crédito: SportfoisuperadopeloSãoPaulo(AndersonStevens/SãoPaulo

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