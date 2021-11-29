Sport pode ser rebaixado nesta semana; veja o cenário

A situação do Sport no Brasileirão é simplesmente dramática. Afundado na zona de rebaixamento, o Leão pode ser rebaixado nesta semana.

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No momento, o time pernambucano aparece com 33 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z-4.

Caso o Tricolor vença um dos seus dois jogos da semana (Atlético-GO e Atlético-MG) e o Juventude, atual 17º derrote o Bragantino, o Leão não consegue mais sair da zona de descenso.

Para escapar do rebaixamento a conta é simples. O Sport precisa vencer seus três jogos e torcer para que Bahia e Juventude não alcancem os 42 pontos na tabela.