Sport perde duas invencibilidades contra o Fla e volta ao Z-4

Na tarde do último domingo, o Sport visitou o Flamengo no Rio de Janeiro e voltou para casa com uma derrota por 2 a 0.
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O placar negativo fez o Leão da Ilha do Retiro perder duas invencibilidades na reta final do 1ºturno do Campeonato Brasileiro.
Série Invicta
Nas últimas quatro rodadas, o Sport havia se recuperado no torneio nacional e colecionou dois empates e duas derrotas.
Defesa
Durante o período invicto, o Leão não havia sofrido nenhum gol, desempenho que elevou a confiança do elenco e principalmente do técnico Umberto Louzer, que estava pressionado.
Z-4
Além das quedas de marcas coletivas, o placar no Raulino de Oliveira, juntamente com uma combinação de resultados, recolocaram o time de Recife na zona de rebaixamento do Brasileirão.