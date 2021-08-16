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futebol

Sport perde duas invencibilidades contra o Fla e volta ao Z-4

Leão visitou o Flamengo, perdeu o jogo e de quebra voltou a zona de rebaixamento do Brasileirão...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:50
Crédito: Sport foi superado pelo Flamengo (Marcelo Cortes / Flamengo
Na tarde do último domingo, o Sport visitou o Flamengo no Rio de Janeiro e voltou para casa com uma derrota por 2 a 0.
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O placar negativo fez o Leão da Ilha do Retiro perder duas invencibilidades na reta final do 1ºturno do Campeonato Brasileiro.
Série Invicta
Nas últimas quatro rodadas, o Sport havia se recuperado no torneio nacional e colecionou dois empates e duas derrotas.
Defesa
Durante o período invicto, o Leão não havia sofrido nenhum gol, desempenho que elevou a confiança do elenco e principalmente do técnico Umberto Louzer, que estava pressionado.
Z-4
Além das quedas de marcas coletivas, o placar no Raulino de Oliveira, juntamente com uma combinação de resultados, recolocaram o time de Recife na zona de rebaixamento do Brasileirão.

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