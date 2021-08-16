Sport perde duas invencibilidades contra o Fla e volta ao Z-4

Crédito: Sport foi superado pelo Flamengo (Marcelo Cortes / Flamengo

Na tarde do último domingo, o Sport visitou o Flamengo no Rio de Janeiro e voltou para casa com uma derrota por 2 a 0.

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O placar negativo fez o Leão da Ilha do Retiro perder duas invencibilidades na reta final do 1ºturno do Campeonato Brasileiro.

Série Invicta

Nas últimas quatro rodadas, o Sport havia se recuperado no torneio nacional e colecionou dois empates e duas derrotas.

Defesa

Durante o período invicto, o Leão não havia sofrido nenhum gol, desempenho que elevou a confiança do elenco e principalmente do técnico Umberto Louzer, que estava pressionado.

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