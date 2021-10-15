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Sport perde a série de invencibilidade no Brasileirão

Derrota contra o Cuiabá manteve o Leão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 11:17

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:17

Crédito: Última vitória do Sport foi contra o Corinthians (Anderson Stevens/Sport
Na noite da última quinta-feira, o Sport foi a Arena Pantanal e acabou superado pelo Cuiabá por 1 a 0, resultado que impôs o fim a série de três partidas sem derrota.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes do Dourado, o time de Gustavo Florentín havia derrotado de maneira consecutiva o Grêmio, Juventude e Corinthians.
Com o revés fora de casa, o Sport fica na 18ª colocação, com 26 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.
Calendário
Na próxima rodada, o Sport volta a campo para encarar o Santos, rival direto na briga da zona de rebaixamento. O jogo acontece na Arena Pernambuco, no domingo.

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