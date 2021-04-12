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futebol

Sport oficializa a chegada do zagueiro Sabino

Após algumas semanas de negociação, o atleta foi oficializado como novo atleta do Leão...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 20:36
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Se o Sport encontra dificuldades para encontrar um novo treinador, a diretoria trabalha para reforçar o elenco e nesta segunda-feira anunciou a chegada do zagueiro Sabino.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
O atleta estava no Santos e não fazia parte dos planos de Ariel Holan, o que facilitou a negociação.
Na última temporada, Sabino ganhou destaque nacional após a boa campanha com a camisa do Coritiba. Apesar da sua atuação, o Coxa acabou rebaixado.
No Sport, Sabino chega ao clube para formar dupla de zaga com Maidana e dar segurança ao sistema defensivo.

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