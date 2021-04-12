Sport oficializa a chegada do zagueiro Sabino

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Se o Sport encontra dificuldades para encontrar um novo treinador, a diretoria trabalha para reforçar o elenco e nesta segunda-feira anunciou a chegada do zagueiro Sabino.

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O atleta estava no Santos e não fazia parte dos planos de Ariel Holan, o que facilitou a negociação.

Na última temporada, Sabino ganhou destaque nacional após a boa campanha com a camisa do Coritiba. Apesar da sua atuação, o Coxa acabou rebaixado.