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futebol

Sport negocia com o lateral-direito Jonathan, ex-Athletico PR

Nome foi oferecido e agradou a membros da diretoria, que estão em conversas iniciais com os agentes do jogador; eleições no Leão podem ser decisivas para desfecho do negócio...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 14:04
Crédito: Matheus Meneses/NeoPhoto
O Sport busca um nome para reforçar a lateral-direita no mercado. Nas últimas semanas, o nome de Jonathan, ex-Athletico Paranaense, foi oferecido à diretoria do Rubro-Negro, que gostou e iniciou tratativas para contratar o atleta de 35 anos. As conversas, contudo, ainda estão em estágio inicial, sem nada avançado.
Isto tudo porque o Sport passará por eleições, que podem acontecer no dia 9 de abril, dependendo da resposta das autoridades de saúde de Pernambuco. Dependendo do resultado do pleito, as negociações podem seguir por um rumo diferente.
Até por isto, o Sport adota cautela. Milton Bívar, atual presidente do Leão, gostou do nome de Jonathan, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com as eleições, já que busca a reeleição. Delmiro Gouveia, Eduardo Carvalho e Nelo Campos são os candidatos.
Jonathan está livre no mercado por ter rescindido com o Athletico em fevereiro e, por isto, chegaria a qualquer novo clube sem custos de transferência. O nome do jogador também entrou em pauta no Botafogo, mas a preferência do estafe é uma situação envolvendo a Série A do Brasileirão.

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