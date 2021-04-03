Sport negocia com o lateral-direito Jonathan, ex-Athletico PR

Crédito: Matheus Meneses/NeoPhoto

O Sport busca um nome para reforçar a lateral-direita no mercado. Nas últimas semanas, o nome de Jonathan, ex-Athletico Paranaense, foi oferecido à diretoria do Rubro-Negro, que gostou e iniciou tratativas para contratar o atleta de 35 anos. As conversas, contudo, ainda estão em estágio inicial, sem nada avançado.

Isto tudo porque o Sport passará por eleições, que podem acontecer no dia 9 de abril, dependendo da resposta das autoridades de saúde de Pernambuco. Dependendo do resultado do pleito, as negociações podem seguir por um rumo diferente.

Até por isto, o Sport adota cautela. Milton Bívar, atual presidente do Leão, gostou do nome de Jonathan, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com as eleições, já que busca a reeleição. Delmiro Gouveia, Eduardo Carvalho e Nelo Campos são os candidatos.