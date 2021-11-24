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futebol

Sport não poderá contar com Tréllez diante do São Paulo

Por questão contratual, o Leão não vai escalar o atleta para o jogo no Morumbi...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 11:30
Na luta para escapar do rebaixamento, o Sport tem uma rara semana livre na reta final do Brasileirão para trabalhar de olho no próximo rival, que é o São Paulo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem nenhum jogador suspenso por lesão, o técnico Gustavo Florentín só tem o desfalque de Santiago Tréllez.
O motivo pela ausência do jogo do fim de semana é simples. Por ter contrato com o São Paulo, ele não pode encarar o ex-clube.
Confira a provável escalação: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo; Everton Felipe (Paulinho Moccelin) e Mikael.
Classificação
Com 34 jogos disputados, o Sport aparece na 19ª colocação, com 33 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, tem 40 pontos.
Crédito: Trélleznãoencaraoseuex-time(AndersonStevens/Sport

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