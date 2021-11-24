Sport não poderá contar com Tréllez diante do São Paulo

Na luta para escapar do rebaixamento, o Sport tem uma rara semana livre na reta final do Brasileirão para trabalhar de olho no próximo rival, que é o São Paulo.

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Sem nenhum jogador suspenso por lesão, o técnico Gustavo Florentín só tem o desfalque de Santiago Tréllez.

O motivo pela ausência do jogo do fim de semana é simples. Por ter contrato com o São Paulo, ele não pode encarar o ex-clube.

Confira a provável escalação: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo; Everton Felipe (Paulinho Moccelin) e Mikael.

Classificação

Com 34 jogos disputados, o Sport aparece na 19ª colocação, com 33 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, tem 40 pontos.