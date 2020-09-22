Sport fecha patrocínio com o Grupo Allo

O Sport tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, o Leão anunciou acordo com o Grupo Allo, que começa a estampar a camisa do time pernambucano diante do Corinthians, na NeoQuimica Arena.Cada torcedor do Sport que abrir uma conta digital no Allo Bank vai receber em casa um cartão personalizado com as cores do clube e pagar contas, além de realizar transferências.
Local
A marca do novo patrocinador será exibida na barra frontal do uniforme do Leão.
Valor
Nem Sport, nem Grupo Allo revelaram o valor do contrato. Porém, a reportagem apurou que o time de Recife terá uma verba fixa e outra variável que irá depender do consumo do torcedor.