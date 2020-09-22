Sport fecha patrocínio com o Grupo Allo

O Sport tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, o Leão anunciou acordo com o Grupo Allo, que começa a estampar a camisa do time pernambucano diante do Corinthians, na NeoQuimica Arena.Cada torcedor do Sport que abrir uma conta digital no Allo Bank vai receber em casa um cartão personalizado com as cores do clube e pagar contas, além de realizar transferências.