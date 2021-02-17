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futebol

Sport empresta volante Alê Santos para o Figueirense

Meio-campista chega ao Furacão e assinou por empréstimo até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 17:30

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:30

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Em meio a reformulação no elenco para 2021, o Figueirense anunciou a chegada do volante Alê Santos, que estava no Sport. O vinculo é até dezembro deste ano.
+ E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
No Figueira, uma as promessas da base pernambucana, terá a missão de ajudar o técnico Jorginho a reconstruir o Furacão e tentar o acesso para a Série B.
Carreira
Projetado pelo Leão, Alê Santos fez a sua estreia no último campeonato estadual. Porém, o volante perdeu espaço dentro do elenco e não foi mais utilizado ainda sob a gestão de Guto Ferreira.
+ Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Acordo
O contrato de Alê Santos e Figueirense vai até o fim do ano, mas ele pode ser rescindido se o Sport solicitar a volta do atleta.

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