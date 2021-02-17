Sport empresta volante Alê Santos para o Figueirense

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Em meio a reformulação no elenco para 2021, o Figueirense anunciou a chegada do volante Alê Santos, que estava no Sport. O vinculo é até dezembro deste ano.

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No Figueira, uma as promessas da base pernambucana, terá a missão de ajudar o técnico Jorginho a reconstruir o Furacão e tentar o acesso para a Série B.

Carreira

Projetado pelo Leão, Alê Santos fez a sua estreia no último campeonato estadual. Porém, o volante perdeu espaço dentro do elenco e não foi mais utilizado ainda sob a gestão de Guto Ferreira.

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