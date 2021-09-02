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futebol

Sport é o pior ataque do Campeonato Brasileiro

Em 18 partidas, o Leão marcou apenas oito gols e ocupa a zona de rebaixamento do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 20:03

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:03

Crédito: Divulgação/Sport
Com apenas mais um jogo para fechar o turno do Campeonato Brasileiro, o Sport vê a sua situação ficar cada vez mais complicada e o time se afunda na zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Como se apenas a penúltima colocação não fosse o bastante, o Leão ostenta o indigesto posto de pior ataque da competição.
Após 18 partidas, o Sport marcou apenas oito gols, desempenho que deixa a diretoria e torcida preocupada para a sequência do torneio.
Jejum de Gols
Sem vencer nos últimos quatro duelos, o Leão não conseguiu marcar nenhum gol diante do Bragantino, Flamengo, São Paulo e Chapecoense.

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