Sport é o pior ataque do Campeonato Brasileiro

Com apenas mais um jogo para fechar o turno do Campeonato Brasileiro, o Sport vê a sua situação ficar cada vez mais complicada e o time se afunda na zona de rebaixamento.
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Como se apenas a penúltima colocação não fosse o bastante, o Leão ostenta o indigesto posto de pior ataque da competição.
Após 18 partidas, o Sport marcou apenas oito gols, desempenho que deixa a diretoria e torcida preocupada para a sequência do torneio.
Jejum de Gols
Sem vencer nos últimos quatro duelos, o Leão não conseguiu marcar nenhum gol diante do Bragantino, Flamengo, São Paulo e Chapecoense.