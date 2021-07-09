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futebol

Sport é o 2º pior ataque do Campeonato Brasileiro

Em 10 partidas, o time comandado por Umberto Louzer anotou apenas cinco gols...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 14:05
Crédito: Divulgação/Sport
Se a temporada 2021 não começou nada bem para o Sport com resultados negativos no estadual, Copa do Brasil e Nordestão, o Brasileirão é só a continuidade do que o time tem produzido dentro das quatro linhas.
Em meio a uma crise dentro e fora de campo, Umberto Louzer tenta encaixar as peças e sofre para deixar o Leão mais competitivo.
Após 10 rodadas na Série A, o Sport aparece na zona de rebaixamento e com muita dificuldade de encarar os principais times do país.
Ataque
Para entender a situação delicada do time, nem mesmo as presenças de atletas conhecidos do cenário nacional ajudam o Sport a marcar gols.
Até o momento, o time de Louzer marcou cinco gols, desempenho que o coloca como o segundo pior ataque do torneio ao lado da Chapecoense. Apenas o Grêmio marcou menos gols (4).
Calendário
O próximo desafio do Sport no Brasileirão é no sábado, quando a equipe recebe o Fluminense, na Ilha do Retiro.

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