Sport e Náutico ficam no empate no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano

Crédito: Alexandre Gondim/JC Imagem

No primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, na Arena Pernambuco, Sport e Náutico ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. O Leão abriu o marcador no fim da etapa inicial, gol de Everaldo. A igualdade veio no início do segundo tempo, gol do zagueiro Wagner Leonardo.CALENDÁRIOA partida de volta entre Náutico e Sport será realizada no próximo domingo, 23 de maio, às 16h, a princípio, marcado para o estádio dos Aflitos, entretanto, o jogo pode ser transferido para Arena Pernambuco caso chova em Recife.

A partida

PRIMEIRO TEMPO

NÁUTICO CRIA ÓTIMAS CHANCES, MAS NÃO CONSEGUE MARCAR NO PRIMEIRO TEMPOMelhor ataque da competição, o Timbu não fugiu das suas características e foi para cima do Sport. Prova disso foi que o Alvirrubro teve várias oportunidades na primeira etapa. O goleiro Maílson foi o principal responsável pelo Náutico não marcar no primeiro tempo. Aos 8 minutos, ele fez uma sequência de duas defesas em finalizações de Hereda e Jean Carlos e salvou o Sport. Nas outras oportunidades criadas pelos comandados de Hélio dos Anjos, faltou mais capricho para Eric, Vinícius, Jean Carlos e Camutanga na hora de colocar a bola para dentro.

QUEM NÃO FAZ, TOMA!O time do Sport conseguiu suportar a pressão do Náutico na primeira etapa. Além de não tomar o gol, o time do Leão ainda achou o seu gol antes do intervalo. Everaldo roubou a bola próximo da área adversária, tabelou com Neilton e concluiu com maestria para abrir o marcador: 1 a 0 para o Sport.

SEGUNDO TEMPO

TIMBU VOLTA VOANDO DO INTERVALO E EMPATA O JOGOO Náutico voltou do intervalo determinado a empatar a partida de qualquer maneira. E logo aos 5 minutos, o Timbu conseguiu igualar o marcador. Em cobrança de escanteio, após bate-rebate, a bola sobrou para Wagner Leonardo tirar de Maílson e marcar: 1 a 1.

JOGO FICA EQUILIBRADO, MAS QUEM QUASE MARCOU FOI O SPORTApós o empate do Náutico, a partida ficou muito equilibrada, com os dois times disputando palmo a palmo os espaços do campo até pelo menos os 15 minutos do segundo tempo. Mas, apesar do equilíbrio, quem quase fez o gol foi o Sport. Em cobrança de falta de Neilton, a bola desviou na barreira e por pouco não entrou.

NÁUTICO VIRA O JOGO, MAS O VAR ANULA O GOLAos 29 minutos do segundo tempo, em grande jogada de Bryan, Giovanny recebeu o passe e bateu, Kieza desviou para dentro do gol, mas o bandeirinha acabou marcando impedimento. O árbitro consultou o VAR e gol foi invalidado.