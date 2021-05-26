Sport com dois problemas para a estreia do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro do Sport começa no próximo domingo e o primeiro compromisso é contra o Internacional, um dos postulantes ao título, em pleno Beira-Rio.
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Nem mesmo a rodada inicial do torneio alivia os problemas de Umberto Louzer, que devido as lesões, terá que mexer na escalação.
O zagueiro Maidana sentiu um desconforto muscular e só volta em duas semanas. Já o atacante Everaldo se encontra em situação mais delicada. O atleta tem uma lesão no ligamento do joelho e ainda não tem a previsão de volta.