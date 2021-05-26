Sport com dois problemas para a estreia do Brasileirão

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O Campeonato Brasileiro do Sport começa no próximo domingo e o primeiro compromisso é contra o Internacional, um dos postulantes ao título, em pleno Beira-Rio.

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Nem mesmo a rodada inicial do torneio alivia os problemas de Umberto Louzer, que devido as lesões, terá que mexer na escalação.