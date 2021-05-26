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Sport com dois problemas para a estreia do Brasileirão

Técnico Umberto Louzer não poderá contar com Maidana e Everaldo, lesionados...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 15:52
Crédito: Twitter/Sport
O Campeonato Brasileiro do Sport começa no próximo domingo e o primeiro compromisso é contra o Internacional, um dos postulantes ao título, em pleno Beira-Rio.
+ Série B de peso vai começar! Veja como vão entrar os clubes na competição
Nem mesmo a rodada inicial do torneio alivia os problemas de Umberto Louzer, que devido as lesões, terá que mexer na escalação.
O zagueiro Maidana sentiu um desconforto muscular e só volta em duas semanas. Já o atacante Everaldo se encontra em situação mais delicada. O atleta tem uma lesão no ligamento do joelho e ainda não tem a previsão de volta.

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