Sport chega a três jogos sem sofrer gol

Contratado para arrumar a casa do Sport, Umberto Louzer estreou com o pé direito. Na Arena Pernambuco, o Leão bateu o Retrô por 1 a 0.
Com o triunfo, o time da Ilha do Retiro ficou mais próximo de garantir uma vaga na semifinal do torneio e assumir o posto de principal adversário do Náutico, que pinta como o favorito.
Sistema Defensivo
Antes dor de cabeça, agora a segurança na defesa é um dos trunfos do Sport. Nos últimos três jogos, a equipe não foi vazada.
Vale lembrar, que Umberto Louzer é conhecido por montar defesas sólidas, como, por exemplo, a da Chapecoense, onde faturou o Campeonato Catarina se e a Serie B.