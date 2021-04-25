Sport chega a três jogos sem sofrer gol

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Contratado para arrumar a casa do Sport, Umberto Louzer estreou com o pé direito. Na Arena Pernambuco, o Leão bateu o Retrô por 1 a 0.

Com o triunfo, o time da Ilha do Retiro ficou mais próximo de garantir uma vaga na semifinal do torneio e assumir o posto de principal adversário do Náutico, que pinta como o favorito.

Sistema Defensivo

Antes dor de cabeça, agora a segurança na defesa é um dos trunfos do Sport. Nos últimos três jogos, a equipe não foi vazada.