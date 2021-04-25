Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport chega a três jogos sem sofrer gol

Defesa do Leão parou de ser vazada e vive o melhor momento desde o início da temporada...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:24
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Contratado para arrumar a casa do Sport, Umberto Louzer estreou com o pé direito. Na Arena Pernambuco, o Leão bateu o Retrô por 1 a 0.
Com o triunfo, o time da Ilha do Retiro ficou mais próximo de garantir uma vaga na semifinal do torneio e assumir o posto de principal adversário do Náutico, que pinta como o favorito.
Sistema Defensivo
Antes dor de cabeça, agora a segurança na defesa é um dos trunfos do Sport. Nos últimos três jogos, a equipe não foi vazada.
Vale lembrar, que Umberto Louzer é conhecido por montar defesas sólidas, como, por exemplo, a da Chapecoense, onde faturou o Campeonato Catarina se e a Serie B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados