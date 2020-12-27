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futebol

Sport aumenta série negativa como visitante no BR-20

Com o revés diante do Goiás, o Leão chegou a marca de sete partidas sem vencer fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 15:17

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:17

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás
A má fase do Sport como visitante continua no Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, o Leão foi até a Serrinha e acabou derrotado pelo Goiás por 1 a 0.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, além do revés que mantém o time perto da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro chega a marca de sete jogos sem vencer como visitante.
Neste período, o Leão colecionou dois empates e cinco derrotas. O próximo desafio como visitante será no dia 17 de janeiro, quando encara o Fluminense, no Rio de Janeiro.
Após 27 jogos disputados, o Sport aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos.

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