Sport aumenta série negativa como visitante no BR-20

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás

A má fase do Sport como visitante continua no Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, o Leão foi até a Serrinha e acabou derrotado pelo Goiás por 1 a 0.

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Agora, além do revés que mantém o time perto da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro chega a marca de sete jogos sem vencer como visitante.

Neste período, o Leão colecionou dois empates e cinco derrotas. O próximo desafio como visitante será no dia 17 de janeiro, quando encara o Fluminense, no Rio de Janeiro.