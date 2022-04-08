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Sport aposta na Ilha do Retiro para iniciar bem a Série B

Retrospecto em sua casa anima a torcida do Leão para duelo contra o Sampaio Corrêa...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:15
Neste sábado, o Sport começa a sua trajetória na Série B e o primeiro adversário é o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o confronto, o Leão, que vem de uma semana conturbada com vice-campeonato e eliminação no estadual, se apega ao desempenho como mandante.
Ao longo desta temporada, o Sport disputou 12 partidas entre Ilha do Retiro e Arena Pernambuco. No total, o time conseguiu seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.
Sendo assim, o time pernambucano espera que a força da torcida possa ajudar Gilmar Dal Pozzo e seus comandados para iniciar com pé direito a campanha.
Crédito: (Foto:Reprodução/Twitter

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