Sport aposta na Ilha do Retiro para iniciar bem a Série B

Neste sábado, o Sport começa a sua trajetória na Série B e o primeiro adversário é o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro.

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Para o confronto, o Leão, que vem de uma semana conturbada com vice-campeonato e eliminação no estadual, se apega ao desempenho como mandante.

Ao longo desta temporada, o Sport disputou 12 partidas entre Ilha do Retiro e Arena Pernambuco. No total, o time conseguiu seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Sendo assim, o time pernambucano espera que a força da torcida possa ajudar Gilmar Dal Pozzo e seus comandados para iniciar com pé direito a campanha.