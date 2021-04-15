Sport anuncia a chegada do técnico Umberto Louzer

Agora é oficial. O Sport anunciou nesta quinta-feira a chegada do técnico Umberto Louzer, que estava no comando da Chapecoense.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
A negociação entre as partes aconteceu de maneira rápida. Após receber a proposta do Leão, o treinador ficou encantado com a possibilidade e costurou a rescisão com a Chape.
Sem a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Umberto Louzer terá a missão de reconstruir o Leão no estadual e chegar forte no Campeonato Brasileiro.
Aos 41 anos, Louzer vive o melhor momento da carreira. Em Santa Catarina, ele faturou o estadual e a Série B.
Carreira
Antes de chegar a Ilha do Retiro, Umberto Louzer comandou o Guarani, Vila Nova-GO, Coritiba e Chapecoense.