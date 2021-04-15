Sport anuncia a chegada do técnico Umberto Louzer

Crédito: Divulgação/Sport

Agora é oficial. O Sport anunciou nesta quinta-feira a chegada do técnico Umberto Louzer, que estava no comando da Chapecoense.

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A negociação entre as partes aconteceu de maneira rápida. Após receber a proposta do Leão, o treinador ficou encantado com a possibilidade e costurou a rescisão com a Chape.

Sem a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Umberto Louzer terá a missão de reconstruir o Leão no estadual e chegar forte no Campeonato Brasileiro.

Aos 41 anos, Louzer vive o melhor momento da carreira. Em Santa Catarina, ele faturou o estadual e a Série B.

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