Sport ainda não contará com Thiago Neves diante do Salgueiro

Crédito: Jogador tem feito poucos jogos na temporada 2021 (Reprodução Twitter do Sport

Não será no próximo domingo (9) contra o Salgueiro pelo jogo único da semifinal no Campeonato Pernambucano que o torcedor do Sport poderá acompanhar a volta do meia Thiago Neves.>Panorama do Campeonato Pernambucano na reta finalQuem assegurou a informação foi o técnico Umberto Louzer em entrevista coletiva onde ele frisou a necessidade de cuidados com maior intensidade com Thiago em relação ao departamento médico.

Entretanto, ele não deixou de fazer diversos elogios a qualidade e trajetória do atleta de 36 anos de idade no futebol nacional:

- Thiago Neves ainda está entregue ao departamento médico. Temos conversado bastante. Ele dispensa comentários por tudo que fez, faz e representa para o futebol brasileiro. Sempre foi protagonista por onde passou e no Sport não foi diferente na temporada passada. Tem um poder de definição acima da média e é sempre bom ter um atleta desse nível à disposição. É um privilégio contar com um jogador com essa bagagem. Agora, temos que a fazer a transição dele bem feita para para nos ajudar ao longo do ano.