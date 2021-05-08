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futebol

Sport ainda não contará com Thiago Neves diante do Salgueiro

Informação passada em coletiva por Umberto Louzer é de que o meia requer maiores cuidados do departamento médico...
LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 14:43

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 14:43

Crédito: Jogador tem feito poucos jogos na temporada 2021 (Reprodução Twitter do Sport
Não será no próximo domingo (9) contra o Salgueiro pelo jogo único da semifinal no Campeonato Pernambucano que o torcedor do Sport poderá acompanhar a volta do meia Thiago Neves.>Panorama do Campeonato Pernambucano na reta finalQuem assegurou a informação foi o técnico Umberto Louzer em entrevista coletiva onde ele frisou a necessidade de cuidados com maior intensidade com Thiago em relação ao departamento médico.
Entretanto, ele não deixou de fazer diversos elogios a qualidade e trajetória do atleta de 36 anos de idade no futebol nacional:
- Thiago Neves ainda está entregue ao departamento médico. Temos conversado bastante. Ele dispensa comentários por tudo que fez, faz e representa para o futebol brasileiro. Sempre foi protagonista por onde passou e no Sport não foi diferente na temporada passada. Tem um poder de definição acima da média e é sempre bom ter um atleta desse nível à disposição. É um privilégio contar com um jogador com essa bagagem. Agora, temos que a fazer a transição dele bem feita para para nos ajudar ao longo do ano.
Como as vantagens de ter construído a segunda melhor campanha na fase classificatória se dão com a vaga direta na semifinal e o mando de campo, em caso de empate contra o Salgueiro no tempo normal, o confronto será definido nas penalidades.

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