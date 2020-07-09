Sport acerta com patrocinador para reta final do Pernambucano e Copa do Nordeste

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Leão fechou acordo pontual com a Minha Casa Financiada e vai estampar a marca da empresa na reta final dos torneios...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:20

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:20

Crédito: Divulgação/Sport
Em meio a pandemia do coronavírus, diversos clubes perderam receitas e o Sport não foi diferente. Recentemente, o presidente Milton Bivar chegou a afirmar que era o momento mais grave da história do Leão.

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