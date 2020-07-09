Sport acerta com patrocinador para reta final do Pernambucano e Copa do Nordeste

Em meio a pandemia do coronavírus, diversos clubes perderam receitas e o Sport não foi diferente. Recentemente, o presidente Milton Bivar chegou a afirmar que era o momento mais grave da história do Leão.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados