Southampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Tem jogo do líder do Premier League neste sábado. No sul da Inglaterra, o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, encara o Southampton. Com 12 vitórias consecutivas, os Cityzens tentam ficar ainda mais perto do título. A partida acontece no St. Mary's Stadium, às 14h30 (de Brasília).SOUTHAMPTONTentando chegar na metade de cima da tabela de classificação, o time do sul da Inglaterra tem duro compromisso contra o líder do torneio, que vem de incríveis 12 vitórias consecutivas. Na última partida, os Saints perderam, fora de casa, para o Wolverhampton, por 3 a 1.

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MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o time de Pep Guardiola caminha a passos largos para conquistar a Premier League mais uma vez. Os Cityzens vêm de triunfo importante sobre o Chelsea, por 1 a 0, na casa dos Blues.

+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA

Southampton x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês23ª Rodada​Data e horário: 22/01/2022, às 14h30 (de Brasília)​Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)Árbitro: Simon HooperAssistentes: Simon Long e Derek EatonTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Bednarek, Lyanco e Salisu; Walker-Peters, Diallo, Romeu, Ward-Prowse e Perraud; Adams e Broja.

Desfalques: Livramento e Smallbone (lesionados); Elyounoussi, Walcott e Alex McCarthy (dúvidas); Moussa Djenepo (convocado para a seleção).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Phil Foden e Sterling (Grealish).

Desfalques: Liam Delap e Zinchenko (lesionados); Mahrez (folga); Mendy (afastado); Cole Palmer (dúvida).