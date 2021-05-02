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Sousa não joga a toalha por classificação do Botafogo na Taça Rio: 'O jogo está em aberto'

Zagueiro admite que Alvinegro não teve o desempenho satisfatório em empate diante do Nova Iguaçu, mas afirma que equipe vai com tudo para vencer segundo jogo...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 20:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 20:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O resultado não foi satisfatório: o Botafogo ficou no zero com o Nova Iguaçu pela primeira partida da semifinal da Taça Rio, torneio à parte do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos, na noite deste domingo.
Após a partida, o zagueiro Sousa reconheceu que o resultado não foi o esperado por parte da equipe. O defensor, porém, não joga a toalha: acredita que o Alvinegro pode buscar a classificação na segunda partida.
- Infelizmente não atingimos nosso maior objetivo, que era a vitória. O jogo está em aberto, ainda tem a segunda partida, vamos com tudo para vencer, isso tem que ser claro para a gente - afirmou.
As duas equipes resolvem o confronto no próximo domingo. O Nova Iguaçu, por ter sido melhor colocado na primeira fase do Campeonato Carioca, tem a vantagem de um novo empate para se classificar à final.

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