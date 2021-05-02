Sousa não joga a toalha por classificação do Botafogo na Taça Rio: 'O jogo está em aberto'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O resultado não foi satisfatório: o Botafogo ficou no zero com o Nova Iguaçu pela primeira partida da semifinal da Taça Rio, torneio à parte do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos, na noite deste domingo.

Após a partida, o zagueiro Sousa reconheceu que o resultado não foi o esperado por parte da equipe. O defensor, porém, não joga a toalha: acredita que o Alvinegro pode buscar a classificação na segunda partida.

- Infelizmente não atingimos nosso maior objetivo, que era a vitória. O jogo está em aberto, ainda tem a segunda partida, vamos com tudo para vencer, isso tem que ser claro para a gente - afirmou.