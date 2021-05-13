Sousa destaca a importância dos jogadores mais experientes no elenco do Botafogo: 'Eles ajudam muito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, Sousa comemorou o bom início de temporada com a camisa do Botafogo. Embora o Alvinegro tenha jogadores experientes para a zaga, o camisa 30 conquistou a titularidade. Nas últimas três rodadas do Campeonato Carioca, inclusive, a equipe não sofreu gols. Sousa falou sobre esse momento, mas destacou que aprende muito com os atletas mais velhos do elenco.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Estou muito feliz com esse início de temporada e estou me adaptando muito bem. Pego muitas experiências dos mais velhos, eles ajudam muito, é fundamental aqui no grupo, principalmente, porque tem muitos meninos da base. A gente tem melhorado muito o dia a dia, a gente tem se cobrado muito para o time estar mais compacto e mais junto, um falando com o outro. Assim, a gente está se conhecendo e melhorando todos os dias.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 11h05, para disputar o primeiro jogo da final da Taça Rio, contra o Vasco. Sousa analisou o confronto, afirmou que o grupo está preparado e também falou sobre Germán Cano, o artilheiro do Cruzmaltino.

- Eu não faço análise só do Germán Cano, nós estamos trabalhando para neutralizar todo o time do Vasco. Não é só um jogador. Claro, é um jogador perigoso que respeito muito e admiro o futebol, mas o futebol é dentro das quatro linhas. Sempre difícil marcar um atacante assim, mas nós estamos preparados e vamos com tudo para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória.CONFIRA MAIS TRECHOS DA COLETIVA DE SOUSA

Clássico contra o Vasco

- Importantíssimo. Porque é um clássico, é uma final, mas também porque estamos almejando a Série B em um futuro próximo. Nosso maior objetivo, claro, é voltar à elite do futebol e essas duas partidas vão nos dar uma casca muito boa para chegar à Série B voando.

Série B

- Nós sabemos que a Série B é uma competição difícil, mas estamos no caminho. Eu creio nisso, eu vejo dia após dia nosso time com margem de uma melhora. Isso vai nos facilitar para que possamos conseguir esse acesso para a Série A.

Transição para o profissional

- Essa transição fica mais fácil por conta dos mais experientes nos ajudarem (aos meninos que estão subindo da base). Assim, o ambiente fica mais tranquilo, fica mais leve, é bom para a gente trabalhar, se desenvolver como um atleta profissional.

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Parceria com Kanu

- Me vejo com o Kanu cada vez mais entrosado, ele é meu amigo não só dentro de campo, mas também fora. A gente se dá muito bem.

Dificuldades do Botafogo para criar

- Da mesma forma de quando não levamos gol, não é só apenas a linha de quatro e o goleiro, mas sim o sistema em si, contando com todos. Da mesma forma, assim é para se fazer o gol. Estamos nos cobrando e, melhorando dia após dia, eu creio que no momento certo, a bola vai entrar.

Lateral-esquerda