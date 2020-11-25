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Sousa convocado: Botafogo não tinha um jogador na Seleção Brasileira sub-20 desde 2016

Zagueiro foi chamado pelo treinador André Jardine e quebrou "jejum" de quatro anos para o Alvinegro; últimos nomes foram Matheus Fernandes e Igor Cássio...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 15:43

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:43

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo foi representado na última convocação da Seleção Brasileira sub-20. O treinador André Jardine convocou Sousa, que já compõe o elenco principal do Alvinegro, para a Canarinho. O zagueiro quebrou um "jejum" para o lado do Glorioso, que não tinha um jogador na principal seleção de base há quatro anos.
O jogador de 19 anos participou de oito partidas pela equipe principal do Botafogo na atual temporada. Destaque da última Copinha, ele foi chamado para integrar o time profissional após a competição e, agora, recebeu a oportunidade para representar a Amarelinha - vale ressaltar que ele já havia sido convocado para outras categorias.

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