Sousa convocado: Botafogo não tinha um jogador na Seleção Brasileira sub-20 desde 2016

O Botafogo foi representado na última convocação da Seleção Brasileira sub-20. O treinador André Jardine convocou Sousa, que já compõe o elenco principal do Alvinegro, para a Canarinho. O zagueiro quebrou um "jejum" para o lado do Glorioso, que não tinha um jogador na principal seleção de base há quatro anos.