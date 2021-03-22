Soteldo tem dificuldades com liberação de voo, mas se reapresenta ao Santos nesta terça

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Liberado para ter folga até o último domingo, Yeferson Soteldo só conseguiu a liberação para voltar ao Brasil nesta segunda-feira. O atacante demorou mais do que o previsto para conseguir a permissão do governo venezuelano para pegar o voo de volta, por conta da Pandemia da Covid-19.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSoteldo tinha sido liberado pela diretoria santista depois do jogo contra o Deportivo Lara, para passar uns dias com a família, em seu país natal. A folga veio pelo fato de o atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da Pandemia.