Soteldo tem dificuldades com liberação de voo, mas se reapresenta ao Santos nesta terça

Liberado para ter folga até o último domingo, Yeferson Soteldo só conseguiu a liberação para voltar ao Brasil nesta segunda-feira. O atacante demorou mais do que o previsto para conseguir a permissão do governo venezuelano para pegar o voo de volta, por conta da Pandemia da Covid-19.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSoteldo tinha sido liberado pela diretoria santista depois do jogo contra o Deportivo Lara, para passar uns dias com a família, em seu país natal. A folga veio pelo fato de o atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da Pandemia.
A reapresentação está marcada para esta terça-feira, mas o venezuelano só irá se juntar ao grupo após o resultado do teste de Covid-19. O reencontro será já em Atibaia, onde o grupo vai treinar, já que está proibido de trabalhar no CT Rei Pelé a partir desta terça.A Pandemia está afetando diretamente o futebol e, em especial o Santos. O Campeonato Paulista está paralisado até o dia 30 de março. O Peixe está proibido de treinar no CT Rei Pelé por conta de restrições municipais.