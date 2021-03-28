Soteldo sofre com voos e deve perder início de mais uma semana de treinos do Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos ainda não sabe quando poderá contar novamente com o atacante Soteldo e o jogador deve perder o início de mais uma semana de treinos do técnico Ariel Holan. O atleta está na Venezuela e encontra dificuldade nos voos de volta ao Brasil pela restrições provocadas pelo avanço do coronavírus.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSoteldo ficou na Venezuela, seu país natal, após o empate em 1 a 1 entre Santos e Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores, dia 16 de março. O jogador, que fez o gol do Peixe na partida, ganhou folga até o domingo (21) e retornaria ao Brasil para o início dos treinamentos em Atibaia, no dia 23.

No entanto, ele só conseguiu deixar a Venezuela em um voo na sexta-feira, mas foi barrado na conexão no Panamá e teve de voltar ao seu país. Ele, agora, aguarda uma nova oportunidade para o embarque, com auxílio do Santos, mas ainda não tem data confirmada.Quando voltar ao país, Soteldo terá de fazer um teste de Covid e só poderá ser integrado ao elenco com o resultado negativo. Com isso, mesmo que retorne ao país nesta segunda, ele deverá perder os primeiros treinos da semana.

Sem Soteldo, o técnico Ariel Holan tem utilizado o esquema com quatro atacantes, com Lucas Braga, Ângelo, Kaio Jorge e Marinho. Os dois primeiros tem se revezado na função pelo meio.