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futebol

Soteldo segue sem treinar com bola, mas Cuca vai esperar atacante

Jogador sofre com dores musculares mas ainda não está descartado do jogo de domingo contra o Fluminense. Partida pode decretar classificação do Peixe para a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 21:56

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 21:56

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
Soteldo não trabalhou com bola nos últimos dois treinos do Santos, mas isso não significa que ele já esteja fora da partida de domingo contra o Fluminense, na Vila. O Peixe ainda treinará no CT Rei Pelé nesse sábado e Cuca vai esperar pelo atacante até o último minuto.No jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira, Soteldo foi poupado do primeiro tempo e, quando entrou no intervalo, foi o nome do jogo. Até essa estratégia pode ser repetida caso ele apresente melhoras até o confronto de domingo.No treino desse sábado Cuca deve definir o time titular do duelo e caso Soteldo não esteja recuperado, Jean Mota deve ficar com a sua vaga. O jogador fez jogos regulares nos confrontos contra Coritiba e Corinthians e está nesse momento na frente de Ivonei para ficar entre os 11. No clássico, Ivonei foi quem saiu de titular.Santos e Fluminense duelam pela 37ª rodada do Brasileirão domingo, às 18h30, na Vila Belmiro. O Peixe está na 8ª posição da competição, com 53 pontos, e o time carioca é o 5º colocado, com 60 pontos.

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