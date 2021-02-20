Soteldo segue sem treinar com bola, mas Cuca vai esperar atacante

Soteldo não trabalhou com bola nos últimos dois treinos do Santos, mas isso não significa que ele já esteja fora da partida de domingo contra o Fluminense, na Vila. O Peixe ainda treinará no CT Rei Pelé nesse sábado e Cuca vai esperar pelo atacante até o último minuto.No jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira, Soteldo foi poupado do primeiro tempo e, quando entrou no intervalo, foi o nome do jogo. Até essa estratégia pode ser repetida caso ele apresente melhoras até o confronto de domingo.No treino desse sábado Cuca deve definir o time titular do duelo e caso Soteldo não esteja recuperado, Jean Mota deve ficar com a sua vaga. O jogador fez jogos regulares nos confrontos contra Coritiba e Corinthians e está nesse momento na frente de Ivonei para ficar entre os 11. No clássico, Ivonei foi quem saiu de titular.Santos e Fluminense duelam pela 37ª rodada do Brasileirão domingo, às 18h30, na Vila Belmiro. O Peixe está na 8ª posição da competição, com 53 pontos, e o time carioca é o 5º colocado, com 60 pontos.