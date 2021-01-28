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Soteldo fala sobre a desconfiança pelo tamanho e inspiração em Messi

Camisa 10 do Peixe concorre ao prêmio de melhor atleta da Libertadores. Atacante é um dos xodós da torcida santista e título da competição seria inédito em sua carreira...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:29

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 20:29
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Uma das principais estrelas do Santos na atualidade, Soteldo tem a chance de conquistar sua primeira Libertadores da América e ainda ser eleito o melhor jogador da competição. O venezuelano chegou ao Peixe com desconfiança, por conta de sua baixa estatura, e falou sobre a superação em entrevista à Conmebol TV."Passei muitas coisas, muita gente falava do meu tamanho, que não conseguiria jogar por ser pequeno. Todo mundo tem que dar uma segurada agora porque estou aqui. Superação foi muito boa e isso fica de exemplo para os meninos que são pequenos também", explicou o atacante.Para superar toda a desconfiança, o atacante se inspirou em uma grande lenda do futebol mundial. Soteldo diz que Messi, estrela do Barcelona e seis vezes eleito melhor jogador do mundo, foi seu exemplo de superação. O craque argentino também teve que enfrentar desconfianças pelo seu tamanho."Quero que pensem: 'Se Soteldo conseguiu, eu também posso'. Como eu fiz com Messi. Vi que o Messi era pequeno e pensei que também podia. É o que eu mais lembro de quando era criança", completou o jogador.
Soteldo tenta ajudar o Santos a buscar o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. A grande decisão será nesta sábado, 17h, contra o rival Palmeiras, no Maracanã.

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