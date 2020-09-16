Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Soteldo elogia partida do Santos apesar do empate: 'Esse é o caminho'

Atacante venezuelano foi eleito o melhor da partida e acertou uma bola na trave no primeiro tempo. Camisa dez lamentou o início nervoso do Peixe, mas elogiou o jogo...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 23:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 23:57
Crédito: AMANDA PEROBELLI / POOL / AFP
O atacante venezuelano Soteldo elogiou o Santos apesar do empate da equipe diante do Olimpia, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da competição. Para o camisa dez, o Peixe não fez um bom começo de jogo, mas se acertou ao longo da partida.
- No começo não estávamos ligados. Sabemos que a Libertadores não é como o Brasileiro, é mais difícil, o árbitro não apita tudo. Depois a gente entendeu, começou a jogar, eles passaram dos 30 minutos do 1º tempo até o fim com todo mundo atrás. Não foi suficiente, mas a gente tentou, jogou bem - afirmou à Conmebol TV.
Soteldo elogiou a entrega dos companheiros. Segundo ele, a equipe comandada pelo técnico Cuca está no caminho certo na competição. Com o empate, o Santos permanece na liderança do Grupo G, com sete pontos.
- Todos os caras hoje jogaram muito bem, fiquei contente, no segundo tempo mais que tudo. Hoje não deu certo, mas esse é o caminho - finalizou.
O Santos volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela 11ª rodada do campeonato nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados