Soteldo elogia partida do Santos apesar do empate: 'Esse é o caminho'

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O atacante venezuelano Soteldo elogiou o Santos apesar do empate da equipe diante do Olimpia, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da competição. Para o camisa dez, o Peixe não fez um bom começo de jogo, mas se acertou ao longo da partida.

- No começo não estávamos ligados. Sabemos que a Libertadores não é como o Brasileiro, é mais difícil, o árbitro não apita tudo. Depois a gente entendeu, começou a jogar, eles passaram dos 30 minutos do 1º tempo até o fim com todo mundo atrás. Não foi suficiente, mas a gente tentou, jogou bem - afirmou à Conmebol TV.

Soteldo elogiou a entrega dos companheiros. Segundo ele, a equipe comandada pelo técnico Cuca está no caminho certo na competição. Com o empate, o Santos permanece na liderança do Grupo G, com sete pontos.

- Todos os caras hoje jogaram muito bem, fiquei contente, no segundo tempo mais que tudo. Hoje não deu certo, mas esse é o caminho - finalizou.