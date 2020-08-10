Soteldo é o único jogador do Santos escolhido para a Seleção do Paulista: 'Mais do que o individual, é o coletivo'

– Mais do que o individual, é o coletivo. Meus companheiros trabalham comigo para eu conseguir isso. Quero dedicar a eles – disse em vídeo publicado pelo Peixe em suas redes sociais oficiais.

– Fico feliz pelo prêmio e agora é pensar na frente e fazer um bom Brasileirão – completou o jogador. Fora das quatro primeiras rodadas do estadual, por estar defendendo a sua seleção no Pré-Olímpico, o camisa 10 fez a sua estreia na temporada na quinta rodada do Paulistão, quando o Santos venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, na Vila Belmiro, no dia 10 de fevereiro. A partir daí disputou todos os jogos restantes do clube no torneio, sendo substituído durante a partida em apenas duas ocasiões. Marcou um gol e deu duas assistências na competição.