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Soteldo é o único jogador do Santos escolhido para a Seleção do Paulista: 'Mais do que o individual, é o coletivo'

Atacante dedicou a escolha ao elenco santista e se disse focado na disputa do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:28

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:28

Crédito: Reprodução/Twitter
O único representante do Santos na Seleção do Campeonato Paulista, o atacante Yeferson Soteldo se disse feliz pelo reconhecimento, e dedicou a escolha a todo elenco santista.
– Mais do que o individual, é o coletivo. Meus companheiros trabalham comigo para eu conseguir isso. Quero dedicar a eles – disse em vídeo publicado pelo Peixe em suas redes sociais oficiais.
– Fico feliz pelo prêmio e agora é pensar na frente e fazer um bom Brasileirão – completou o jogador. Fora das quatro primeiras rodadas do estadual, por estar defendendo a sua seleção no Pré-Olímpico, o camisa 10 fez a sua estreia na temporada na quinta rodada do Paulistão, quando o Santos venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, na Vila Belmiro, no dia 10 de fevereiro. A partir daí disputou todos os jogos restantes do clube no torneio, sendo substituído durante a partida em apenas duas ocasiões. Marcou um gol e deu duas assistências na competição.
Completam a lista de melhores da competição estadual, definida pela Federação Paulista de Futebol: Cássio; Fágner, Felipe Melo, Gil e Edimar; Patrick de Paula, Daniel Alves e João Paulo; Artur e William.

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