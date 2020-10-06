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futebol

Soteldo e Ivonei são punidos pelo Santos após atraso em Goiânia

Clube não comenta sanção que atletas receberão e não interferirá em medidas técnicas...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 23:58

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 23:58

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
Ivonei e Soteldo foram punidos administrativamente pelo Santos por se atrasarem na apresentação do clube em Goiânia.
Após o vôo do Paraguai para a capital de Goiás, onde o Peixe venceu a equipe Esmeraldina por 3 a 2, neste domingo (04), pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, os atletas foram liberados pela comissão técnica, mas a dupla não retornou à concentração no horário combinado. Em contato com a reportagem, a diretoria afirmou que não comenta as medidas administrativas. Já as questões relacionadas a campo ficarão a cargo da equipe técnica, não tendo influência com a direção.

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