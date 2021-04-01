Soteldo chega, faz teste de Covid e deve treinar pouco antes de decisão

O venezuelano Soteldo, depois de dez dias e tentativas frustradas, chegou ao Brasil por volta de 1h da manhã da madrugada desta quinta-feira (01). O atacante já fez teste de Covid e aguarda o resultado para ser liberado para treinar junto com o grupo.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaComo o Santos viaja no domingo (4) para a Argentina, ele deve ter pouco tempo para treinar antes da decisão contra o San Lorenzo, pela Libertadores. A delegação santista sai de Atibaia na sexta-feira após o treino, folga no sábado e domingo já viaja para a Argentina.
O Santos enfrenta o San Lorenzo, na terça-feira (6), às 21h30, no Estádio Pedro Bidegain. O jogo de volta, no dia 13, ficou definido para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que está suspensa atividades esportivas no estado de São Paulo que passa por fase mais restritiva devido a pandemia.Mesmo sem tempo para treinar, o camisa 10 deve jogar em Buenos Aires. Soteldo fez diferença na partida contra o Deportivo Lara e marcou o gol da classificação para a terceira fase da Copa Libertadores. O técnico Ariel Holan também terá Marinho de volta, mas Kaio Jorge é dúvida.