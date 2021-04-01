Soteldo chega, faz teste de Covid e deve treinar pouco antes de decisão

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O venezuelano Soteldo, depois de dez dias e tentativas frustradas, chegou ao Brasil por volta de 1h da manhã da madrugada desta quinta-feira (01). O atacante já fez teste de Covid e aguarda o resultado para ser liberado para treinar junto com o grupo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaComo o Santos viaja no domingo (4) para a Argentina, ele deve ter pouco tempo para treinar antes da decisão contra o San Lorenzo, pela Libertadores. A delegação santista sai de Atibaia na sexta-feira após o treino, folga no sábado e domingo já viaja para a Argentina.